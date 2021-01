Siostra Roberta Lewandowskiego pochwaliła się pokoikiem dziecięcym! W sieci zachwyty: "Milenka super pomysł"

2020 rok był dla rodziny Lewandowskich bardzo rodzinny. W maju na świat przyszła druga córka Roberta Lewandowskiego, Laura, a zaledwie miesiąc później w czerwcu urodziła się córka Mileny Lewandowskiej-Miros.

Siostra znanego piłkarza, podobnie jak Robert i Ania, również jest aktywna w social mediach. Najnowsze zdjęcie pokoiku dziecięcego, jakie umieściła na swoim profilu, poruszyło fanów. ''Milenka super pomysł!'' - czytamy w komentarzach.

Milena Lewandowska pokazała fragment pokoju dziecięcego, należącego zdaje się do jej sześcioletniego syna Leona. Na zdjęciu oprócz najstarszego potomka znajduje się także młodsza córka Mileny, siedmiomiesięczna Matylda.

Uwagę fanów przykuła szczególnie piękna tapeta, która obrazuje mapę świata z uwzględnieniem zwierząt występujących w danych obszarach. Mały Leon jest zdecydowanie zachwycony tym rozwiązaniem. Na zdjęciu widać, jak bawi się obok młodszej siostry i dokonuje oznaczeń na wielkiej mapie.

The world is Yours ❤️ - podpisała zdjęcie Lewandowska-Miros.