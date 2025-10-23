W listopadzie 2005 roku odszedł jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów Marek Perepeczko. Po dwudziestu latach od jego śmierci rodzina chce przenieść jego szczątki z Warszawy do Częstochowy. Złożono wniosek o ekshumację.

Marek Perepeczko był miłością życia Agnieszki Fitkau-Perepeczko

Marek Perepeczko był największą miłością swojej żony, Agnieszki Fitkau-Perepeczko. Legendarny aktor, znany między innymi z kultowej roli Janosika, odszedł niedługo przed tym, jak obchodziliby czterdziestą rocznicę swojego małżeństwa, zostawiając żonę i bliskich pogrążonych w żalu.

Aktor został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Niektórzy z fanów aktora zarzucają jego żonie, że ta zaniedbała grób Perepeczki. Aktorka odniosła się do zarzutów w jednym z wywiadów.

Marek by się śmiał i ja się śmieję, bo jest paragraf za nękanie. Dlatego, że grób świetnie wygląda, a oni dalej swoje. Przecież trudno chodzić na taki grób co parę dni. Szczególnie, że mój PESEL też ma swoje liczby. Ludzie mają tak pusto w głowach czasem, że kompletnie nie myślą. Jeszcze mówią, że grób Perypeczki jest nieporządny, ale ona nie wie, gdzie ten grób jest i nie wie, jak się pisze porządnie nazwisko. Mam się przejmować? Wybucham śmiechem tłumaczyła w rozmowie z Plejadą.

Rodzina Perepeczki chcę przenieść urnę z jego prochami

Według ostatnich doniesień "Faktu", rodzina Marka Perepeczki złożyła wniosek o ekshumację urny z jego prochami. Dzięki temu grób legendarnego aktora zostanie przeniesiony ze stolicy do Częstochowy, gdzie w latach 1997–2003 pełnił obowiązki dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza.

Jak informuje radio Fiat, symboliczna ceremonia pogrzebowa zaplanowana jest na najbliższą sobotę, 25 października 2025 roku o godz. 14:00 na cmentarzu św. Rocha. Uroczystości przewodniczyć będzie biskup Antoni Długosz.

