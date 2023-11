W lutym tego roku uczestniczka "Rolnik szuka żony" Małgosia Borysewicz (wcześniej Sienkiewicz) wraz ze swoim mężem Pawłem powitała na świecie swoje pierwsze dziecko - synka Rysia. Od tego momentu rolniczka nie ukrywa, że spełniły się wszystkie jej marzenia - jest szczęśliwą żoną i spełnioną mamą. Rodzice stracili głowy dla Rysia.

Bycie mamą i szczęśliwą żoną było moim największym marzeniem. Mam wrażenie, że ten miesiąc to jakieś pięć minut - powiedziała Party.pl Małgosia. - Jesteśmy szczęśliwi, że od jakiegoś czasu realizujemy swoje marzenia, mamy rodzinę, swoją przestrzeń. Wszystkiego uczymy się od podstaw, jesteśmy czasem niewyspani i zalatani, ale mimo to cieszymy się tym czasem, bo mamy swoje wsparcie - zakończyła.

Teraz rodzina Małgosi powiększyła się po raz kolejny!

Małgosia cieszy się z większej rodziny

Mimo że Małgosia Borysewicz poświęca swój czas głównie synkowi, to jednak nie zapomniała o swoim gospodarstwie, które jest wciąż ogromną częścią jej życia. Rolniczka chętnie pokazuje zdjęcia ze swojej pracy oraz dzieli troskami czy radościami. Na szczęście ostatnio miała więcej powodów do tych drugich, bo właśnie jej rodzina się powiększyła - na świecie pojawiło się maleńkie cielątko, które Małgosia od razu pokazała na Instagramie!

Małgosia Borysewicz opublikowała kilka nagrań z tego radosnego wydarzenia, więc od razu widać, że był to dla niej wyjątkowy moment. Nic dziwnego. Rolniczka przy okazji zdradziła, że poród cielaczka był dość dramatyczny - jego mama zachorowała bowiem kilka dni przed tym wydarzeniem, a Małgosia i Paweł nie byli pewni, czy przeżyje poród! Na szczęście na razie wszystko jest w porządku i oby tak zostało! Co ciekawe, to właśnie Paweł, mąż Małgosi, odbierał poród.

Małgosia i Paweł mają za sobą ciężką noc

Małgosia i Paweł powitali nowego członka rodziny!