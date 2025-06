Do tragicznego wypadku doszło tuż po starcie samolotu linii Air India z miasta Ahmadabad w Indiach. Maszyna miała lecieć do Londynu, jednak kilka minut po starcie doszło do katastrofy. Samolot rozbił się, zabierając życie wielu pasażerów, w tym całej rodziny lekarzy z dziećmi.

Kim była rodzina, która zginęła w katastrofie?

Wśród ofiar tragicznego wypadku w Indiach znalazła się rodzina lekarzy: dr Prateek Joshi oraz jego żona dr Komi Vyas, a także trójka ich dzieci. Prateek Joshi był lekarzem radiologiem. Oboje małżonkowie pochodzili z Indii, gdzie przebywali z dziećmi w czasie podróży. Rodzina ta była znana ze swojej działalności medycznej i naukowej. Mieli liczne plany zawodowe, a ich życie zostało brutalnie przerwane w wyniku katastrofy. Tuż przed startem samolotu rodzina zrobiła sobie wspólne selfie na pokładzie. Zdjęcie zostało opublikowane w mediach i poruszyło internautów na całym świecie. Fotografia przedstawia uśmiechniętą rodzinę, nieświadomą tego, że są to ich ostatnie chwile życia.

To poruszające zdjęcie stało się symbolem tragedii i przypomnieniem o kruchości ludzkiego życia. Obrazek, który miał być pamiątką z podróży, stał się dramatycznym świadectwem tragedii.

Rodzina planowała rozpocząć nowy rozdział życia w Londynie. Kilka dni przed katastrofą dr Prateek Joshi przyleciał do żony i dzieci, z którymi miał dotrzeć do ich nowego domu w Wielkiej Brytanii. Według relacji kuzyna dr Joshiego, cytowanego przez Daily Mail:

Dwa dni temu Prateek przyleciał do rodziny, żeby zabrać ich ze sobą do Londynu. Przed samym startem zdążyli się pożegnać z kilkoma bliskimi osobami

Ostatnie chwile przed tragedią: zdjęcie z pokładu

Na chwilę przed startem rodzina zrobiła sobie wspólne zdjęcie. Fotografia przedstawia ich z ogromnymi uśmiechami na twarzach. To zdjęcie, które miało być pamiątką z podróży do nowego życia, stało się ich ostatnim wspólnym obrazem.

To poruszające selfie poruszyło opinię publiczną i rozprzestrzeniło się w mediach. Przedstawia rodzinę pełną radości i nadziei, nieświadomą nadchodzącej tragedii.

