Justin i Hailey Bieber są małżeństwem od roku - dokładnie 13 września para świętowała pierwszą rocznicę swojego ślubu. Nie da się ukryć, że ten rok był wyjątkowo intensywny w życiu pary - Justin Bieber przeszedł załamanie, gdy dowiedział się, że jego była dziewczyna Selena Gomez trafiła do szpitala psychiatrycznego. Potem otwarcie przyznał się, że jest uzależniony od leków i seksu. Ciągle mówiło się również o kolejnych kryzysach w jego związku z Hailey, na przemian z plotkami o ciąży. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że życie pary unormowało się i uspokoiło, a do tego... rodzina Justina i Hailey właśnie się powiększyła!

Reklama

Rodzina Justina i Hailey Bieberów powiększyła się

Justin i Hailey nieustannie muszą mierzyć się z kolejnymi plotkami i podejrzeniami, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka. W Prima Aprilis Justin postanowił sobie nawet zażartować z tych doniesień i opublikował zdjęcie z USG oraz Hailey u lekarza. Oczywiście był to żart, a Justin i Hailey narazie nie czekają na narodziny dziecka. Tymczasem jednak ich rodzina i tak się powiększyła! Do tej pory para miała jedynie pieska Oscara, a teraz w jej domu pojawiły się... dwa małe kotki - Sushi i Tuna!

Justin i Hailey nie ukrywają, że kotki podbiły ich serca - Justin otwarcie pisze o nich "moje dzieciaczki" lub "moje maleństwa" i wstawia mnóstwo ich zdjęć oraz nagrań. Hailey też zakochała się w kotkach i chętnie chwali się fanom nowymi nagraniami z ich udziałem.

Zobaczcie "dzieciaczki" Justina i Hailey! Czyż nie są faktycznie urocze?

Justin i Hailey są w sobie bardzo zakochani

instagram

Para od roku jest małżeństwem

Instagram