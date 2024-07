Maryla Rodowicz wielokrotnie wypowiadała się o Dodzie bardzo ciepło. Również Dorota darzyła ją dużą sympatią. Ich duet podczas sylwestrowego show był naprawdę dobry.

Reklama

Okazuje się jednak, że Rodowicz ma parę zarzutów co do Rabczewskiej. Zapytana o twórczość Dody, mówi:

- Doda wkłada w to, co robi, bardzo dużo wysiłku i pieniędzy. Szkoda tylko, że brakuje jej dobrych kompozycji, ale może to znak czasów. Może pisanie logicznych, pięknych tematów muzycznych jest niemodne. - czytamy w "Przekroju".

Reklama

Rzeczywiście piosenki Dody raczej nie mają nic wspólnego z wpadającymi w ucho hitami Maryli. Więc może tak na prawdę Rodowicz nie krytykuje Doroty, a daje jej po prostu dobrą radę?