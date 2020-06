Roczny synek Sary Boruc ogląda bajki na telefonie. Uwagę zwróciła terapeutka! 

Synek Sary Boruc i Artura Boruca to prawdziwy słodziak. Jego zdjęcia na profilu rodziców biją rekordy popularności. Ostatnie zdjęcie, na którym pozuje wraz z tatą rozczuliło internautów. Jednak zwrócili również uwagę, na fakt, że malec ogląda coś na telefonie. Zapytali Sarę o świadomość wpływu technologii na dzieci do 13. roku życia. Wywiązała się dyskusja. Co napisała mama Noah?

Roczny syn Sary Boruc ogląda bajkę na telefonie. Internautka zwraca uwagę na uzależnienia od technologii

Najnowsze zdjęcie Artura Boruca i jego synka Noah podbiło serca internautów, fanki nie mogły się zdecydować od kogo bardziej nie mogą oderwać wzroku:

- Nie wiem kto słodszy tatuś czy syn... 😎😍

- Jedna z lepszych rzeczy na świecie więź taty i dziecka💪👍

- Słodziaki dwa

Zwrócono również uwagę na fakt, że Noah ogląda coś na tablecie. Jedna z internautek zwróciła uwagę Sary na wpływ technologii na dzieci do 13. roku życia:

Pani Saro nie chcę, aby Pani negatywnie odebrała mój komentarz, nie mam na celu Pani pouczania czy siania mowy nienawiści, ale jako terapeuta mam obowiązek informowania. Kieruję do Pani serdeczną prośbę, proszę, jeżeli oczywiście ma Pani czas i ochotę poczytać o wpływie wysokiej technologii na dzieci do 13 roku życia. To bardzo ważne, a świadomość w tym temacie jak widzę jest zatrważająco mała... pozdrawiam serdecznie.

Sara zgodziła się z internautką i przyznała, że zgłębiała temat, a Noah na co dzień nie ogląda nic na telefonie oprócz jednego ulubionego teledysku:

Znam temat, ale dziękuje za komentarz. Noah uwielbia oglądać jeden teledysk, wiec to są 3 minutki dziennie i na tym kończymy 😉

A Wy pozwalacie swoim małym dzieciom korzystać z telefonów i tabletów?

