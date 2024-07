1 z 7

Robert Pattinson za sprawą filmu “Zmierzch” stał się idolem nastolatek. Choć aktor nie pasuje do roli typowego romantycznego amanta, bo jak sam przyznał w jednym z wywiadów nie przywiązuje zbyt dużej wagi do higieny osobistej (!), a włosy myje tylko wodą, bo “to w zupełności wystarcza”, fanki na całym świecie wzdychają na jego widok. Czy w nowej odsłonie też im się spodoba?

Robert Pattinson zapuścił ostatnio brodę, co zasadniczo pasuje do jego wizerunku “niechlujnego chłopca” w dresach. Paparazzi złapali go na ulicach Manchesteru, gdy wchodził do taksówki ze swoją ukochaną, piosenkarką FKA twigs. Ostatnia plotka głosi, że aktor oświadczył się swojej ukochanej, z którą spotyka się prawie od roku. Poznali się zaraz po rozstaniu aktora z Kristen Stewart, która go zdradziła, a później błagała o wybaczenie. Rob nie przebaczył i znalazł nową miłość. Początkowo Kristen rozpaczała na wieść o jego planach małżeńskich, ale ponoć szybko znalazła pocieszenie w ramionach… swojej nowej dziewczyny.

Mamy tylko nadzieję, że do ślubu Robert zdecyduje się na zgolenie brody. Wolimy go jednak w wersji bez zarostu. Zobaczcie naszą galerię!

