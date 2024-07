Kiedy Adam Nawałka został selekcjonerem reprezentacji Polski postanowił, że kapitanem drużyny zostanie Jakub Błaszczykowski, który rozegrał najwięcej meczów w kadrze. Jednak po jego kontuzji, której doznał w styczniu tego roku trzeba było wybrać nowego kapitana. Wtedy opaskę przejął Robert Lewandowski. Zobacz: Konflikt Lewandowskiego i Błaszczykowskiego. Padły mocne słowa

Niedawno, kiedy zaczął zbliżać się termin powrotu Błaszczykowskiego do kadry, Lewandowski udzielił wywiadu, w którym wspomniał, że nie chce oddawać tytułu kapitana, bo kiedy był przywódcą drużyny odnosili same sukcesy. Tak naprawdę ostatnie zdanie należało do Nawałki, który podjął ostateczną decyzję. Dzisiaj w rozmowie z oficjalnym portalem pzpn.pl selekcjoner wyjawił, kto na stałe dostanie opaskę:

Na początku mojej pracy z kadrą, funkcję kapitana miał sprawować zawodnik mający najwięcej występów w biało-czerwonej koszulce. Obecnie po rozegraniu tegorocznych meczów eliminacyjnych i po głębszej analizie pracy z reprezentacją, moim wyborem na kapitana drużyny jest Robert Lewandowski. Zbudowana struktura drużyny narodowej funkcjonuje zadowalająco.

Adam Nawałka pochwalił również Lewandowskiego za jego determinację i upór, co przełożyło się na sukcesy reprezentacji:

Robert w trudnych meczach eliminacyjnych pokazał, że szybko stał się prawdziwym liderem zespołu. Grał odpowiedzialnie i z poświęceniem, zarówno w ataku jak i działaniach defensywnych. Zawsze jest gotowy do wzięcia ciężaru gry na siebie, stwarzając kolegom okazje do strzelania goli. Pracując na sukces całej naszej drużyny.

Jak podaje sport.wp.pl Błaszczykowski wie już o wszystkim, a selekcjoner liczy na jego powrót do kadry biało-czerwonych.

