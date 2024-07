Robert Lewandowski zagra we wtorkowym meczu z Realem Madryt? Polak nie mógł wyjść na boisko w 1. meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z powodu kontuzji barku, której nabawił się w meczu z Borussią Dortmund. Robert pojawił się na meczu wraz z żoną Anią i wspierał z trybun swoich kolegów. Jak teraz czuje się piłkarz?

Robert Lewandowski zagra z Realem?

Czy we wtorek sytuacja się powtórzy i Robert znów nie zagra? To byłby duży problem dla jego drużyny, która musi nadrobić straty po przegranym pierwszym meczu. Wszystko jednak wskazuje na to, że Polak doszedł już do siebie. Bayern postanowił uspokoić kibiców i na Twitterze zamieścił filmik z treningu, na którym Robert Lewandowski bawi się piłką! Wychodząc z treningu Robert uniósł do kamery kciuk w górę, co może oznaczać, że czuje się już dobrze. Bardzo się cieszymy!

Robert Lewandowski czaruje na treningu

Robert Lewandowski jeszcze kilka dni temu na treningu:

Robert na meczu z Anią:

Polak znów czuje się dobrze!