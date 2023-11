1 z 5

Anna Lewandowska pokazała piękne zdjęcie z Robertem. Jeszcze we wtorek fani "Lewego" mogli go podziwiać podczas meczu Polska - Korea Południowa. Spotkanie odbyło się w Chorzowie i zakończyło się wygraną naszej reprezentacji 3:2. Już następnego dnia Robert przyjechał do Warszawy i z samego rana wybrał się na trening do centrum treningowo-dietetycznego Haelthy Center by Ann, które zaledwie kilka tygodni temu otworzyła jego żona, Ania. Trenerka pochwaliła się w sieci wspólną fotką ze swoim mężem. Na zdjęciu Robert jest wpatrzony w Anię jak w obrazek :) Internauci byli zachwyceni!

Piękne ujęcie. Przede wszystkim widać jak @_rl9 jest zapatrzony w Ciebie! Wow! Prawdziwa miłość. Synergia to drugie co nasuwa się oglądając zdjęcie ???????????????????? To jest miłość ???? I to spojrzenie Lewego. Bezcenne????❤- komentowali fani.

Zobaczcie zdjęcie z treningu Anny i Roberta Lewandowskich! Para już po treningu pochwaliła się fotkami z lotniska, gdzie towarzyszyła im córeczka Klara. Gdzie polecieli? Odpowiedź w naszej galerii.

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy zostali oszukani. Teraz trenerka otwarcie mówi, jak sobie z tymi poradzili!