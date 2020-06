Robert Lewandowski świętuje dzień dziecka z Laurą i Klarą! Pokazał urocze zdjęcie z córeczkami!

To wyjątkowy dzień dziecka dla Roberta Lewandowskiego, bo po raz pierwszy szczęśliwy tata świętuje go z dwiema córeczkami! Piłkarz z tej okazji pokazał przepiękne zdjęcie ze swoimi pociechami. Tak uroczej fotografii chyba jeszcze nie widzieliśmy. Zobaczcie sami!

Robert i Ania Lewandowscy 6 maja powitali na świecie swoja drugą córeczkę Laurę. Radosną nowinę przekazał oczywiście szczęśliwy tata, który wstawił urocze zdjęcie ze swoją pociechą w mediach społecznościowych, podobnie jak w przypadku narodzin Klary. Niewątpliwie okres kwarantanny pozwolił całej rodzinie spędzić ze sobą zdecydowanie więcej czasu niż zazwyczaj.

Co prawda Robert Lewandowski powrócił już do swoich obowiązków zawodowych, jednak w tak wyjątkowy dzień jak ten jest przy Laurze i Klarze. W końcu to pierwszy dzień dziecka, który świętują już dwie jego córeczki! Anna Lewandowska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zdradziła, jak będzie wyglądał ten piękny dzień w ich rodzinie.

Spędzamy go rodzinnie. Robert dostał dzień wolnego, to jest fajny moment, że możemy pierwszy Dzień Dziecka spędzić we czwórkę, rodzinnie, spokojnie. Zjemy coś słodkiego, pójdziemy na fajny spacer - wyznała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN", Anna Lewandowska.

Właśnie z tej okazji na profilu Roberta Lewandowskiego pojawiło się urocze zdjęcie, na którym szczęśliwy tata trzyma małą Laurę w rękach i całuje Klarę w policzek. Ten widok bardzo rozczulił internautów.

- Ale jesteś szczęśliwy 👍👍👍👍🔥🔥 - Piękny widok! ❤️ - Myślałam, że już słodszego zdjęcia nie zobaczę... Myliłam się... Sweeet❤️ - Śliczny widok 😍😍😍😍 - Przepiękny widok ❤️takie zdjęcia zawsze rozczulają - piszą fani.

Naprawdę ciężko jest oderwać wzrok od tego zdjęcia, bowiem widok jest rozczulający. Życzymy całej czwórce dużo zdrowia, a Laurze i Klarze również wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka! Zobaczcie jak dziewczynki spędzają ten dzień z tatą!

