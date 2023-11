Robert Lewandowski przygotował niespodziankę dla Ani.

Anna Lewandowska skończyła 31 lat i właśnie z tej okazji Robert Lewandowski przygotował dla niej naprawdę wyjątkową niespodziankę! Ania zorganizowała dziś w Warszawie wielką sportową imprezę, podczas której ostro trenowała ze swoimi fankami. Trenerka Polek nie spodziewała się jednak, że w Wilanowie pojawi się również jej mąż, który wrócił właśnie z Lublany gdzie wczoraj odbył się mecz Polska-Słowenia! Robert zrobil swojej żonie niespodziankę i przyjechał na trening z wielkim bukietem róż! Trenerka pokazała wzruszające nagranie w sieci.

Anna Lewandowska opublikowała w sieci zdjęcia z mężem i nagranie, na którym widać, jak Robert wręcza jej bukiet kwiatów. Widać, że trenerka była bardzo zaskoczona wizytą męża na jej sportowej imprezie!

Robert Lewandowski z kolei opublikował zdjęcie z żoną oraz złożył jej wzruszające i romantyczne życzenia urodzinowe. Zobaczcie, co napisał o Ani!

❤️ Moja miłość, największa inspiracja i najlepsza przyjaciółka, z którą uwielbiam spędzać czas. Kochanie dziękuję za to kim jesteś, za to jaka jesteś i za to, że nieustannie mnie wspierasz. Spełniaj swoje marzenia, kocham❤️???????? #happybirthday- napisał na Instagramie.