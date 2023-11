1 z 5

Niemieccy dziennikarze zaniepokojeni formą Roberta Lewandowskiego! Po ostatnim meczu Bayernu Monachium z RB Lipsk, media dość krytycznie oceniły grę Polaka. I chociaż po rzutach karnych zespół Roberta zapewnił sobie awans do 1/8 finału Pucharu Niemiec, to dziennikarze wytykają Robertowi, że nie zachwycił na boisku i nie wykorzystał okazji do zdobycia gola. Co więcej, okazuje się, że "Lewy" już od trzech meczy nie strzelił bramki dla Bayernu Monachium. Co o Robercie Lewandowskim piszą niemieckie media i jak ostatni mecz komentuje sam piłkarz? Sprawdźcie sami!

