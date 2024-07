Dla Roberta i Ani Lewandowskich to bez wątpienia najszczęśliwsze święta! Wystarczy spojrzeć na zdjęcie, które zrobili sobie w wigilijny wieczór pod choinką. Widać na nim mnóstwo świątecznych prezentów, ale to nie one zwracają największą uwagę.

Zdecydowanie najważniejsze są tu dłonie Ani i Roberta. Kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji obejmuje czule brzuch swojej żony i wygląda na wprost rozanielonego. Nic dziwnego, ma w rękach swoje dwa najważniejsze skarby ;)

Zresztą sami zobaczcie!

Para napisała też życzenia dla fanów:

Życzenia od Lewandowskich

Kochani,

Przed nami cudowny okres Bożego Narodzenia. Chyba każdy z nas na te kilka dni zapomina o szarościach codzienności i daje się otulić magii świąt.

Życzymy Wam i sobie, żebyśmy mogli jak najdłużej pozostać w duchu przyjaźni i miłości. Okazujmy sobie nawzajem życzliwość i zrozumienie… nie tylko wobec najbliższych i nie tylko w okresie świąt. Niech Nowy Rok będzie dla Was pomyślny i spełnią się Wasze marzenia! Ania i Robert.

My też życzymy naszej ulubionej parze Cudownych Świąt!