Robert Lewandowski w pierwszym wywiadzie po tym jak ogłosił, że zostanie tatą. Wczoraj dowiedzieliśmy się bowiem, że Anna Lewandowska spodziewa się ich pierwszego dziecka! Informacje o ciąży Ani i Roberta obiegły polskie media a fani piłkarza i trenerki pospieszyli z gratulacjami. A jak sam Robert Lewandowski skomentował radosną nowinę? Zaraz po zakończonym meczu Lewandowski udzielił krótkiego wywiadu niemieckim stacjom telewizyjnym, podczas którego zdradził m.in. w którym miesiącu ciąży jest jego piękna żona.

W taki sposób, cieszynką, chciałem przekazać światu, że moja żona Ania jest w ciąży. Dedykuję tego gola jej i dziecku, które niedługo przyjdzie na świat. To była jedna z najważniejszych bramek w mojej karierze, którą zapamiętam do końca życia. Jestem teraz bardzo szczęśliwy. Ania jest w tej chwili na początku piątego miesiąca. To niesamowite uczucie wiedzieć, że zostanie się ojcem. Wiadomość o ciąży była dla nas powodem do olbrzymiej radości, której nie byliśmy w stanie dłużej ukrywać. Ten wieczór i ten mecz był idealnym momentem do podzielenia się z wami tą nowiną. Nie myślimy jeszcze o tym, czy dziecko będzie uprawiać sporty walki czy piłkę nożną- powiedział szczęśliwy piłkarz.