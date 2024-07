1 z 5

Robert Lewandowski wziął udział w Oktoberfest, czyli święcie piwa! Piłkarz co roku chętnie bawi się na tej imprezie z żoną, ale tym razem nie towarzyszyła mu Ania Lewandowska. Na ubiegłorocznej imprezie para pojawiła się razem. Niestety teraz trenerce uniemożliwiły to obowiązki zawodowe. Jak zawsze uwagę zwraca strój piłkarza! Krótkie spodnie, długie skarpety i marynarka - ten zestaw bardzo pasuje Robertowi Lewandowskiemu. Patrząc na zdjęcia nie da się ukryć, że weekend z pewnością należał do udanych.

Teraz sportowiec jest już w Warszawie, ponieważ rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski przed sobotnim meczem z Danią.

