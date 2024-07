We wtorek, 9 maja Robert De Niro potwierdził krążące od pewnego czasu pogłoski na temat tego, że został ojcem już siódmy raz. Aktor, który w tym roku skończy 80 lat, ma już szóstkę dzieci. Teraz na świecie pojawiła się jego siódma pociecha.

- Właśnie urodziło mi się dziecko - wyznał Robert De Niro.

79-letni Robert De Niro kolejny raz został ojcem. Ma siedmioro dzieci

Robert De Niro to prawdziwa gwiazda światowego kina, a teraz okazuje się, że 79-letni aktor właśnie powitał na świecie kolejne, siódme już dziecko. Sprawa ujrzała światło dzienne przypadkowo, bo ... podczas jednego z wywiadów promujących najnowszy film z udziałem gwiazdora.

W czasie rozmowy z ET Canada promującej komedię "About My Father", Robert De Niro wyznał, że właśnie powitał na świecie kolejne, siódme już dziecko!

- Każdy rodzic powiedziałby to samo. Zawsze chcesz, żeby Twoje dzieci robiły to, co właściwe i chcesz dać im kredyt zaufania, ale czasem to po prostu niemożliwe - powiedział Robert De Niro w rozmowie z ET Canada.

Po tych słowach prowadząca rozmowę dziennikarka kontynuowała temat rodzicielstwa, mówiąc, że z tego, co wie, Robert De Niro sam ma sześcioro dzieci.

- Właściwie to siedmioro. Właśnie urodziło mi się dziecko - wyznał Robert De Niro dla ET Canada.

Rex Features/East News

Przedstawiciel aktorka w rozmowie z DailyMail.com potwierdził, że De Niro nie przejęzyczył się podczas wywiadu i faktycznie doczekał się już siedmiorga dzieci. 79-letni aktor nie zdradził jednak imienia ani płci kolejnej pociechy - nie ujawnił też, kto jest matką jego siódmego dziecka. W mediach pojawiły się jednak spekulacje, że świeżo upieczoną mamą może być Tiffany Chen - instruktorka sztuk walki, z którą ostatnio łączono 79-letniego aktora.

Jackie Brown / SplashNews.com/East News

Robert De Niro ma już sześcioro dzieci z poprzednich związków: córkę Drenę i syna Raphaela z małżeństwa z Diahnne Abbot, bliźnięta Juliana Henry’ego i Aarona Kendricka, a także syna Elliota i córkę Helen Grace z małżeństwa z Grace Hightower.

Co ciekawe, Robert De Niro jest już także dziadkiem - ma czworo wnucząt. Myślicie, że 79-latek odnajdzie się w roli świeżo upieczonego taty i zdradzi więcej szczegółów na temat tego ważnego wydarzenia?