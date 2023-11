Już 16 października rozpocznie się jubileuszowa 5. edycja "Restaurant Week"! W tym roku w kulinarnym festiwalu bierze udział rekordowa liczba restauracji. Dobrze zjemy w niemal 400 knajpkach, które znajdziemy w ponad 40 miastach Polski. Na gości czeka bardzo smaczne jedzenie, które wcale nie kosztuje dużo pieniędzy. Za trzydaniowy posiłek należy zapłacić 49 złotych. Ale gdzie warto go zjeść? Podpowiadamy 5 najlepszych restauracji!

Reklama

Festiwal jedzenia. Gdzie warto zjeść?

1. Mieszkańcom Warszawy polecamy rezerwację stolika w "Komu Komu" przy Mińskiej 25. To dość nowe miejsce na kulinarnej mapie stolicy, jednak znajdziemy tutaj ciekawe dania kuchni izraelskiej, marokańskiej czy meksykańskiej. Szef kuchni nie może doczekać się gości i w ramach festiwalu przygotuje m.in. makaron nero z krewetkami na cytrusowej sangrii oraz sernik z nutelli, z pudrem z masła orzechowego i sosem z gorzkiej czekolady. Brzmi pysznie, więc na pewno należy spieszyć się z rezerwacją miejsc.

2. Jeśli komuś za daleko na Pragę, to na placu Mirowskim także znakomicie zjemy! W "Ed Redzie" czeka na gości wołowe mięso, które może zostać podane np. białą kaszą gryczaną i sosem demi-glace lub z duszonymi rydzami na placku z dyni. Miłośnicy mięsa z pewnością wyjdą stamtąd najedzeni.

3. Nietuzinkowe dania czekają na gości także w sercu Starego Miasta w Lublinie. W restauracji "Ego" w Hotelu Alter zjemy nie tylko policzki wieprzowe z jarzębiną, gruszką, ziemniakiem oraz orzechami ale i ser alter z wędzonym śledziem podany z kaszą, grzybami i głąbem kapusty. Tradycyjnych kuchni wcale nie trzeba szukać daleko. Szef tamtejszej kuchni obiecuje, że będzie wspaniale.

Zobacz także: W restauracjach gwiazd wcale nie jest tanio! Ile trzeba zapłacić za obiad u Gessler lub Amaro?

4. W Gdańsku polecamy restaurację "Dancing Anchor", która należy do Hotelu Puro. Zdecydowanie można zabrać to ukochaną osobę na randkę. W menu znajdują się zarówno dania mięsne jak i jest opcja dla wegetarian. Z pewnością nikt nie wyjdzie głodny po zjedzeniu pysznego burgera z konfiturą z czerwonej cebuli, falafelem, remoladą z selera oraz z frytkami z batatów. W restauracji jest nie tylko pysznie, ale i wszystko jest pięknie podane!

Zobacz także

5. W stolicy Małopolski można pokusić się o rezerwację stolika w "Pestce Restobar" przy ul. Długiej 51. Na festiwalowiczów do wyboru czekają dwa menu. Smaczne jedzenie znajdą dla siebie zarówno fani mięsa, jak i miłośnicy ryb. Biodrówka jagnięca i polędwica z dorsza będą serwowane do 31 października. To właśnie wtedy kończy się cały festiwal, także czasu na rezerwację stolika nie zostało dużo czasu.

Aby zarezerwować stolik należy wejść na stronę www.RestaurantWeek.pl. Każdy posiadacz rezerwacji festiwalowej w Warszawie otrzyma kod uprawniający do przejazdu BMW i3, wszystko dzięki inngoGo!

mat. prasowe

3-daniowe menu kosztuje 49 złotych.

mat. prasowe