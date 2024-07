Już za chwilę startuje wiosenna edycja Restaurant Week! Trwający od 21 do 30 kwietnia festiwal najlepszych polskich restauracji to niepowtarzalna okazja dla wszystkich miłośników gotowania i dobrego jedzenia. W nadchodzącej edycji udział weźmie aż ponad 350 restauracji w miastach w całym kraju, a każda z nich zaserwuje swoim Gościom trzydaniowe, unikatowe doświadczenie w festiwalowej cenie 39 zł. Z tej okazji mamy dla was konkurs, w którym możecie wygrać podwójne zaproszenia na to ogólnopolskie święto wszystkich miłośników dobrej kuchni.

Reklama

Gdzie jest haczyk? Zaskoczymy was – nie ma żadnego. Tylko w ramach Restaurant Week nadarza się szansa doświadczyć uczty niczym z programów kulinarnych. W wybranej przez nas restauracji dostaniemy więc przystawkę, danie główne oraz deser – w cenie 39 zł. Nic dziwnego, że Polacy zakochali się w formule festiwalu i w ostatnich edycjach RW tłumnie wyruszyli do najlepszych restauracji w kraju.

Zobacz także

W ostatnich latach Polacy pokochali restauracje. Popularność jedzenia poza domem wciąż rośnie. Coraz częściej wychodzimy wspólnie coś przekąsić, coraz wyżej cenimy dobry produkt, coraz więcej potrafimy wydać na dania z karty – mówi Paweł Światczyński, pomysłodawca Festiwalu Restaurant Week. Przyciąga nas jakość i kreatywność kuchni, wystrój oraz atmosfera. Lubimy spędzać czas przy wspólnym stole. Wizyta w restauracji to już nie tylko posiłek, to emocjonalne doświadczenie, które rozbudza nasze zmysły. Szefowie kuchni i restauratorzy świadomie te emocje projektują, a goście coraz bardziej potrafią to docenić – dodaje Światczyński.

Jakie restauracje zostały zaproszone do nadchodzącej edycji festiwalu? W Warszawie są to między innymi Biała, Kieliszki na Próżnej, MOMU, Regina Bar, Superiore, The Cool Cat czy Der Elefant. Pełną listę restauracji we wszystkich miastach znajdziecie na restaurantweek.pl.

Ale Restaurant Week to nie tylko unikatowe doświadczenie kulinarne. Dopełnieniem tegorocznej edycji – której motywem przewodnim są emocje na talerzach – będzie szereg kulinarnych warsztatów, wykładów czy degustacji. Pamiętajcie żeby dokonać rezerwacji już teraz, gdyż ilość dostępnych miejsc zmniejsza się z prędkością opadającego sufletu ;)

Wiosenna edycja Restaurant Week 2017 odbędzie się w dniach 21-30 kwietnia 2017 w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Silesii, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Białystoku, Toruniu, Rzeszowie i po raz pierwszy w Słupsku i Ustce. Zarezerwuj miejsce już teraz na restaurantweek.pl.

WYGRAJ ZAPROSZENIE NA RESTAURANT WEEK w swoim mieście. Na adres konkurs@party.pl napisz, z kim chciałbyś zjeść kolację swoich marzeń. Na odpowiedzi czekamy do 18 kwietnia do godziny 23:59. Laureatów powiadomimy o nagrodzie drogą mailową do 19.04 do godz. 23:59. Do zobaczenia przy stole!