Na fanpage’u Vogule Poland, czyli stronie, na której wyśmiewane są pomyłki modowe i show-biznesowe, znalazł się apel o następującej treści:

Droga pani Magda Gessler! Bardzo prosimy o zaopiekowanie się restauracją Flirt w Poznaniu należącą do mamy Jessica Mercedes JEMERCED.blogspot. Przyda jej się pomoc. Zobaczcie zresztą sami: http://www.flirt.poznan.pl



Do wpisu dołączone zostało zdjęcie restauracji, w której czas zatrzymał się, hen w PRL-u!

Posted by Vogule Poland on 8 lipca 2015

Nie minęło kilka minut po zamieszczeniu ogłoszenia, gdy zareagowała sama Jessica Mercedes!



To nie jest restauracja mojej mamy! – napisała blogerka.



Wtedy jeden z internautów wkleił screena z informacją, że przecież pod tym właśnie adresem znajduje się lokal należący do matki Jessiki.

Wtedy blogerka doprecyzowała, co miała na myśli:

Ale to nie są zdjęcia tej restauracji! To są zdjęcia sprzed 10 lat, nieistniejącej knajpy, która nie należała do mojej mamy:).

Jak wygląda restauracja mamy Jessiki Mercedes w Poznaniu?

Jak się okazuje, był to fałszywy alarm i Magda Gessler nie ma w restauracji mamy Jessiki nic do roboty. A my znaleźliśmy jak naprawdę wygląda restauracja "Flirt". Stylowo?

Posted by Restauracja # FLIRT on 17 stycznia 2015

SNAPCHAT - mój nick: JESSIMERCEDES ✨ P.S. Dzisiaj na blogu dodałam post o najmodniejszych kimono na lato (mój model jest z #zara)http://www.jemerced.com/kimono-czyli-absolutny-must-have-tego-sezonu/

Posted by Jessica Mercedes JEMERCED.blogspot on 6 lipca 2015

welcome @moliera2 ! ✨ #poznań #finally #luxury #shoppingblouse + skirt @isabelmarant, hat @maisonmichel #moliera2

Posted by Jessica Mercedes JEMERCED.blogspot on 8 lipca 2015