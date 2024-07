Magda Gessler potrafi zaskoczyć jak mało kto. Niedawno na jej Facebooku pojawiło się oświadczenie, w którym poinformowała wszystkich o cofnięciu swojej rekomendacji dla restauracji "Łebska Chata", która wzięła udział w "Kuchennych rewolucjach". Magda umieściła knajpę w swoim przewodniku po najlepszych lokalach w Polsce. Dotarły jednak do niej słuchy, że jakość jedzenia i klimat tego miejsca drastycznie się pogorszyły. Przypomnijmy: Szok! Gessler COFNĘŁA rekomendację dla restauracji po dawnej rewolucji

Czyżby gwiazda TVN żałowała swojej decyzji, którą oparła na doświadczeniach innych klientów? Magda na swoim fanpage'u wstawiła dziś długi post, w którym pisze m.in. o tym, że przykro jej czytać niektóre komentarz pod wpisami. Nie rozumie, dlaczego niektórzy uwielbiają ciągle marudzić i narzekać. Wyjaśniła, na czym polega filozofia jej przewodnika i dlaczego nie wszystkie restauracje mogą znaleźć w nim miejsce:

Kochani, czytam niektóre Wasze komentarze i robi mi się przykro.... To okropne jak uwielbiamy narzekać, marudzić i trochę na siłę szukać minusów wszystkiego, czego doświadczamy. Filozofia mojego przewodnika polega na wyróżnieniu miejsc, w których dobrze się poczułam.... Właściciele tych restauracji prowadzą swoje miejsca z pasją, cieszą się z Waszych odwiedzin i robią wszystko co w ich mocy, żebyście wyszli zadowoleni, najedzeni i radośni. To naprawdę ciężka praca.... Nie zawsze się udaje, zdarzają się mniejsze i większe błędy, bo takie jest życie. W rodzinnych restauracjach czy hotelach potknięcia były, są i będą, bo taka jest natura niekorporacyjnych lokali i bardzo często to od Waszego nastawienia, poczucia humoru i dystansu zależy jakie wrażenie zachowacie po wizycie w takim miejscu. Zapewniam Was, że właściciele dobrych restauracji cenią sobie Wasze opinie i potrafią okazać Wam wdzięczność za to, że dzielicie się nimi podczas Waszej wizyty u nich. To dużo lepsza i skuteczniejsza forma komunikacji, niż wylewanie wiadra pomyj na Facebooku miesiąc po wizycie. Wtedy taka opinia nikomu i niczemu nie służy.... - pisze Gessler