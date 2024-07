Renata Kurczab choć nie wygrała trzeciej edycji "Top Model" to i tak dzięki udziałowi w show spełnia swoje marzenia. Dwa tygodnie temu modelka wyleciała na kontrakt do Dubaju, aby spróbować swoich sił na tamtejszym rynku.

Okazuje się, że wyjazd Renaty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Jej urodą są oczarowani tamtejsi fotografowie i redaktorzy mody. Polka wystąpi bowiem w sesjach dla tamtejszych edycji pism "Harper's Bazaar", "Marie Claire" i "MBC Haya Magazine". Jednak to nie wszystko. Modelka podpisała właśnie swój największy i jak do tej pory najbardziej prestiżowy kontrakt.

Jak podaje oficjalna strona "Top Model" Kurczab została wybrana przez dom mody Dior do realizacji edytorialu dla magazynu "Mondanite". Fotografie z udziałem Renaty na całym Bliskim Wschodzie. Gdyby tego było mało Polka podpisała kontrakt na trzy edytoriale.

Jak widać jurorzy mieli nosa, co do Renaty. Już podczas programu wszyscy zachwycali się jej wzrostem i idealnymi wybiegowymi proporcjami. Jesteśmy ciekawi efektów końcowych wszystkich sesji modelki. Kto wie, może już niedługo Polka pojawi się na wybiegu, podczas któregoś z wielkich tygodni mody?

Renata w sesji dla zagranicznego luksusowego magazynu: