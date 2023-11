Reklama

Co rok w okresie przedświątecznym reklamy Allegro były do tej pory największymi wyciskaczami łez i hitami sieci. Chyba każdy pamięta m.in. spot dziadkiem, który uczył się języka angielskiego, by móc pojechać do Wielkiej Brytanii i po raz pierwszy porozmawiać z wnuczką i synową (ta reklama otrzymała Brązowego Lwa na festiwalu Cannes w Lions!). To jeden z przykładów, jednak reklamy "Czego szukasz na święta" Allegro zawsze były bardzo poruszające.

- Reklama „Czego szukasz na święta” podbiła serca Polaków a jej przekaz jest nadal aktualny. Zakupy na Allegro, codzienne i zwyczajne, mogą być pomocne w budowaniu dobrych relacji z ludźmi. I tak właśnie działa Allegro: od lat ułatwiamy życie milionów Polaków, zapewniając bezkonkurencyjną ofertę asortymentu, niskie ceny, i wygodę korzystania - powiedział Paweł Klimiuk, dyrektor komunikacji korporacyjnej w Allegro, cytowany przez wirtualnemedia.pl.

O ile więc reklamy rzadko budzą sympatię widzów, o tyle na reklamy Allegro czekali wszyscy. Niestety, jeśli należysz do grona fanów świątecznych spotów Allegro, mamy dla ciebie smutną wiadomość!

Allegro rezygnuje ze świątecznego spotu

W tym roku Allegro nie pokaże nowej świątecznej reklamy. Powód? Promocja usługi Allegro Smart!

- Przed kilkoma miesiącami wprowadziliśmy rewolucyjną usługę Allegro Smart! I w tym roku zdecydowaliśmy się, by w okresie przedświątecznym silnie komunikować właśnie tę nową usługę, dzięki której nasi klienci mogą m.in. korzystać z nielimitowanej liczby bezpłatnych dostaw - powiedział Klimiuk.

Uważacie, że to dobra decyzja?

O reklamie Allegro z dziadkiem pisały nawet zagraniczne gazety!

Ta reklama to prawdziwy wyciskacz łez

