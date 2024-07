REGULAMIN KONKURSU

„Zostań blogerką modową Flesz. Gwiazdy & styl 23/2013”

(zwany dalej „Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zostań blogerką modową Flesz. Gwiazdy & styl 23/2013” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2 Organizatorem Konkursu jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

1.3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs zostanie ogłoszony w numerze 23/2013 dwutygodnika „Flesz. Gwiazdy & styl” i przeprowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego www.blogerki.pl (zwanego dalej „Stroną Konkursową”).

1.4 Przedmiotem Konkursu jest ocena zgłaszanych do Konkursu blogów modowych i wybór najciekawszego bloga modowego.

1.5 Organizator powoła pięcioosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdą: Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski, Karolina Malinowska, Sylwia Olech i Izabele Bielecka-Gnaś. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestników (zdefiniowane w ust. 2.1 poniżej) oraz podejmowania innych czynności, wskazanych w niniejszym Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1 Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).

2.2 Zgłoszeń do Konkursu nie mogą dokonywać członkowie organów, pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

2.4 Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami, o których mowa w ust. 2.2 powyżej.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1 Konkurs trwa w okresie od 18.11.2013 roku do 30.03.2014 roku, z takim zastrzeżeniem, że rejestracja na Stronie Konkursowej jest możliwa wyłącznie w dniach od 18 listopada do 2 grudnia 2013 r.

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU I ZASADY KONKURSU

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać następujące czynności:

1) zarejestrować się na stronie internetowej www.ja.w.polki.pl, co jest możliwa wyłącznie w dniach od 18 listopada do 2 grudnia 2013 r.; następnie

2) za pomocą nowo utworzonego profilu założyć blog na Stronie Konkursowej (www.blogerki.pl) w kategorii: moda, i dodać nowo założonego bloga do kategorii konkursowej (taka opcja jest dostępna w menu przy tworzeniu blogu na Stronie Konkursowej). Uczestnik powinien przez co najmniej dwa (2) miesiące począwszy od daty zakończenia rejestracji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, tj. od dnia 2 grudnia 2013 r., prowadzić nowo założonego bloga, w szczególności: prezentować swoje najlepsze stylizacje, zamieszczać wpisy na temat inspiracji modowych, publikować trendy podpatrzone na ulicy. W każdym tygodniu prowadzenia bloga Uczestnik powinien wstawić przynajmniej trzy (3) nowe posty; albo

3) w przypadku, jeżeli Uczestnik już prowadzi bloga w kategorii: moda, na Stronie Konkursowej, powinien dodać istniejącego już bloga do kategorii konkursowej (taka opcja jest dostępna w menu na Stronie Konkursowej). Uczestnik powinien przez co najmniej dwa (2) miesiące począwszy od daty zakończenia rejestracji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, tj. od dnia 2 grudnia 2013 r., prowadzić istniejącego już bloga, w szczególności: prezentować swoje najlepsze stylizacje, zamieszczać wpisy na temat inspiracji modowych, publikować trendy podpatrzone na ulicy. W każdym tygodniu prowadzenia bloga Uczestnik powinien wstawić przynajmniej trzy (3) nowe posty.

4.2 Prawidłowe dokonanie przez Uczestnika czynności, o których mowa w ust. 4.1 powyżej, jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie (zwanego dalej „Zgłoszeniem”).

4.3 Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień Regulaminu będą nieważne i będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

4.4 Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jednego bloga.

4.5 W ramach Konkursu, spośród wszystkich blogów zgłoszonych w Konkursie i spełniających wymogi Konkursu, w szczególności co do czasu prowadzenia i częstotliwości aktualizacji bloga, Komisja wybierze jeden blog, który uzna za najciekawszy. Uczestnik, który zgłosił blog uznany przez Komisję za najciekawszy, zgodnie z niniejszym ustępem, jest zwycięzcą Konkursu.

4.6 Dodatkowo Komisja spośród pozostałych blogów zgłoszonych w Konkursie i spełniających wymogi Konkursu, wybierze pięć (5) blogów, które uzna za kolejne najciekawsze. Uczestnicy, którzy zgłosili blogi uznane przez Komisję za najciekawsze, zgodnie z niniejszym ustępem, są wyróżnienie w Konkursie.

4.7 Przy wyborze, o którym mowa w ust. 4.5 i 4.6 powyżej, Komisja kierować się będzie własnym uznaniem, biorąc pod uwagę: częstotliwość i jakość postów.

4.8 Uczestnik niniejszym oświadcza, że jest autorem bloga zgłoszonego przez niego do Konkursu, blog, w tym wszystkie wpisy (tj. utwory słowne) i zdjęcia znajdujące się na blogu (zwane dalej, odpowiednio, „Wpisami” i „Zdjęciami”), nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również, że, w przypadku, jeżeli Wpisy i Zdjęcia stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencje do Wpisów i Zdjęć, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 4.7 poniżej.

4.9 W przypadku, jeżeli Wpisy i Zdjęcie stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej łącznie „Utworami”), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworów, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej lub teleinformatycznej;

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworów;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach serwisów internetowych, których Organizator jest wydawcą, jak również w serwisach i aplikacjach mobilnych; publikacja wewnątrz i na okładkach;

4) wykorzystanie Utworów i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 1 do 5;

5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworów (rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów), na wskazanych w ppkt. 1 do 4 polach eksploatacji.

4.10 Uczestnik oświadcza, że na Zdjęciach jest utrwalony jego/jej wizerunek. W przypadku, jeżeli na Zdjęciach jest utrwalony wizerunek innych niż Uczestnik osób, Uczestnik oświadcza, że uzyskał zezwolenie osób trzecich na rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego na Zdjęciach w zakresie, o którym mowa poniżej. Uczestnik niniejszym zezwala Organizatorowi na nieograniczone w czasie rozpowszechniania wizerunku Uczestnika i osób trzecich, których wizerunek utrwalono na Zdjęciach, jeżeli ma zastosowanie, (zwany dalej łącznie „Wizerunkiem”), we wszelkich formach wydawniczych, drukarskich, promocyjnych, reklamowych oraz poprzez wszelkie sieci komputerowe i multimedialne, w szczególności do:

1) rozpowszechniania Wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, których Organizator jest wydawcą;

2) rozpowszechniania Wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora;

3) rozpowszechniania Wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, których Organizator e jest wydawcą, w tym na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;

4) wykorzystania Wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, działalności Organizatora, czasopism, których Organizator jest wydawcą, jak również serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowcyh i promocyjnych, w tym na pocztówkach, kalendarzach, folderach, nalepkach, znaczkach, wyrobach odzieżowych i akcesoriach;

Rozpowszechnianie Wizerunku przez Organizatora może następować, według uznania Organizatora, w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków lub zbioru okładek.

5. NAGRODY

5.1 Nagrodą główną w Konkursie jest przyznanie tytułu korespondenta modowego dwutygodnika „Flesz” na okres 5 miesięcy, co obejmuje: co najmniej trzy (3) zaproszenie na pokazy mody najważniejszych polskich projektantów wraz z miejscem siedzącym (pokazy mody na sezon jesień/zima 2014) i możliwość napisania z relacji z wyżej wymienionych pokazów do dwutygodnika „Flesz”. Organizator przygotował jedną (1) nagrodę główną.

5.2 Nagroda główna przysługiwać będzie zwycięzcy Konkursu wybranemu przez Komisję stosownie do treści ust. 4.5 powyżej.

5.3 Nagrodą pocieszenia w Konkursie jest voucher o wartości 500 zł na zakupy w sklepie Sinsay. Organizator przygotował pięć (5) nagród pocieszenia. Nagroda pocieszenia przysługiwać będzie Uczestnikowi Konkursu wybranemu przez Komisję stosownie do treści ust. 4.6 powyżej.

5.4 Nagrody pocieszenia będą wydawane poprzez ich wysłanie kurierem na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia. Wysyłka nagród pocieszenia stopnia nastąpi w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z ust. 3.2 powyżej.

5.5 Kontakt z Uczestnikami, którym przyznano nagrodę główną, celem ustalenia kwestii odbioru nagrody głównej, w szczególności ich udziału w pokazach mody, w tym dat i miejsc, w których odbędą się pokazy mody, jak również warunków i zasad obowiązujących przy pisaniu relacji z przedmiotowych pokazów, nastąpi w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z ust. 3.2 powyżej. Organizator, w trakcie jednego dnia, w co najmniej dwugodzinnych odstępach czasu, podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, z których zostanie sporządzony protokół. Podczas każdej z prób Organizator będzie oczekiwał przez 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej. Za próbę kontaktu uznaje się również sytuację, w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na przebywanie poza zasięgiem sieci jak również nieprawidłowość numeru podanego przez Uczestnika.

5.6 W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na odbiór nagrody głównej, w tym na udział w pokazach mody i pisanie relacji z przedmiotach pokazów, Organizator prześle na adres poczty elektronicznej podany przez tego Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia projekt nieodpłatnej umowy, której przedmiotem będzie zobowiązanie zwycięzcy do: udziału w pokazach mody, pisania relacji z przedmiotach pokazów i udzielenia licencji niewyłącznej do relacji. Po uzgodnieniu przez Organizatora ze zwycięzcą wszystkich istotnych warunków umowy, Organizator prześle na adres korespondencyjny Uczestnika dwa (egzemplarze) umowy podpisane przez Organizatora. Uczestnik będzie zobowiązany do podpisania obu egzemplarzy umowy i odesłania 1 (jednego) do Organizatora.

5.7 W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w trybie opisanym w ust. 6.5 powyżej, jak również w przypadku odmowy przez Uczestnika odbioru nagrody głównej, w tym odmowy podpisania umowy, o której mowa w ust. 6.6 powyżej, Organizator, w trybie opisanym w ust. 6.5 powyżej, podejmie próbę kontaktu z Uczestnikiem, którego blog Komisja uzna za kolejny najciekawszy, z pominięciem Uczestników, którym przyznano nagrody pocieszenia. Procedura opisana powyżej będzie powtarzana do skutku.

5.8 Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia Nagrody na osoby trzecie.

5.9 Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Reklamacje w odniesieniu do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia Konkursu. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

6.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i własnoręczny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

6.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Komisję.

6.4 Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników w ramach Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach realizacji umowy przystąpienia do Konkursu oraz, za osobną zgodą Uczestnika, przesyłania informacji o produktach Organizatora.

7.2 Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie danych Uczestnika i utrwalonego na zdjęciu dziecka. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania (na terenie Polski), numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

7.3 Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.

7.4 Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Organizatora.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Konkursowej.

8.2 W sprawach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.