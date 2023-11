1 z 14

To już koniec! Finał Sopot Match Race 2017 dostarczył nam prawdziwych sportowych emocji. Od 2 do 6 sierpnia na wodach wokół sopockiego molo odbyły się 14. regaty Sopot Match Race. To druga odsłona nowego regatowego cyklu Match Race Super League, zaliczanego do klasyfikacji żeglarskiego pucharu świata Match Race Super League. Zobaczcie, co się działo!

Sopot Match Race 2017. To był prawdziwy finał! Co się działo?

Oto wyjątkowa relacja! Patryk Zbroja w półfinale pokonał Dejana Presena ze Słowenii, następnie po bardzo emocjonującej walce załoga Przemysława Tarnackiego wyeliminowała Karola Jabłońskiego. W finale rywalizowały załogi Przemysława Tarnackiego oraz Patryka Zbroi. Załogi Dejana Presena i Karola Jabłońskiego, które zarówno w pierwszej rundzie Round Robin jak i w Play-off’ach plasowały się na najlepszych pozycjach, nie awansowały do wielkiego finału, ale walczyły o 3. miejsce.

Na podium stanęły 3 polskie załogi - polska reprezentacja była naprawdę mocna! W finale rozegrało się 5 pojedynków. W decydującym starciu zwyciężyła załoga Przemysława Tarnackiego.

To ogromna satysfakcja wygrać 3:2w półfinale i znowu 3:2 w finale. Dziękuję moim chłopakom: Jackowi Przybylakowi, Przemkowi Płuciennikowi i Marcinowi Banaszakowi – to jest nasz komandos, który od wczoraj brał udział w regatach ze złamanym palcem. - mówi Przemysław Tarnacki, zwycięzca tegorocznej edycji regat podczas ceremonii wręczenia nagród.

Świetnie przygotowani zawodnicy zaprezentowali naprawdę wysoki poziom. Słońce i porywisty wiatr tworzyły prawdziwą żeglarską atmosferę, idealną do obserwacji regat z sopockiego molo. Zgromadziły się tutaj tłumy kibiców i entuzjastów żeglarstwa.

Czternasta edycja regat Sopot Match Race była jedną z bardziej udanych w historii imprezy. Dopisała pogoda zapewniając słońce i wymagające warunki wiatrowe, czego konsekwencją była dramaturgia wyścigów, zarówno w wymiarze sportowym, jak i zmagań zawodników z żywiołem. Dopisali widzowie licznie przybyli na sopockie molo. Jak zwykle bogaty był program imprez towarzyszących z kulminacyjnym punktem w postaci prezentacji najnowszego modelu limuzyny Audi A8 podczas wieczornego bankietu na tarasach sopockiego hotelu Sheraton. Generalnie w moim przekonaniu imprezy tego typu i w tym formacie przyczyniają się w znacznym stopniu do popularyzacji żeglarstwa i promocji turystycznej polskiego wybrzeża - komentuje prezes zarządu Prime Group Maciej Siejewicz.

Match racing - co to jest? Poznaj szczegóły!

Czym jest match racing? To popularna forma żeglarstwa regatowego. W regatach tego typu jachty walczą w wyścigach jeden na jednego – tak jak w Pucharze Ameryki, najważniejszych zmaganiach regatowych świata. Każde regaty rozgrywane w tej formule składają się z rundy round robin – kilkudziesięciu krótkich wyścigów, gdzie zawodnicy rywalizują każdy z każdym. Następnie odbywa się runda pucharowa, do której kwalifikują się już tylko zawodnicy z największą liczbą zwycięstw.

Podczas ceremonii rozdania nagród organizatorzy podziękowali Sponsorom, Partnerom, osobom zaangażowanym w organizację regat, zawodnikom, arbitrom oraz kibicom odwiedzającym sopockie molo. Głównymi partnerami Sopot Match Race 2017 byli: Audi, Albert Riele, Dr Irena Eris, Bavaria Yachts, Multikino i Sofitel. Poza nimi regaty miały jeszcze 30 sponsorów. Patronat honorowy nad sopocką imprezą objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podczas imprezy pojawiła się również plejada polskich gwiazd: Kasia Sokołowska, Olivier Janiak, Kuba Wesołowski, Hanna Lis.

Jak wyglądał Finał Sopot Match Race 2017? Sprawdźcie w naszej galerii! DUŻO ZDJĘĆ!