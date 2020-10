Nie wyrzucaj, uzupełniaj! Refill to nowy sposób na pielęgnację zero waste

Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od małych zmian. Zamiast kupować kolejne opakowania swoich ulubionych kosmetyków, skorzystaj z opcji refill. Puste butelki po żelach pod prysznic, mydłach i szamponach napełniaj ponownie. W ten prosty sposób ograniczysz ilość odpadów, oszczędzisz czas i pieniądze.

Sprawdź nowe, bezpieczne dla Ciebie i środowiska rozwiązania, z których możesz korzystać w wygodny sposób.

Butelka czy opakowanie uzupełniające?

A może jedno i drugie? Opakowania mydeł, żeli i środków czystości YOPE są wykonane z tworzywa, które nie tylko nadaje się do recyklingu, lecz także jest z niego wykonane. Doskonale sprawdzają się także do wielorazowego użytku. Butelka z odkręcaną pompką sprawia, że nie tylko wygodnie korzystasz z produktu, ale też możesz go z łatwością uzupełnić. Zamiast więc wyrzucać opakowania po ulubionych produktach YOPE, zachowaj je i daj im kolejne życie. Teraz wystarczy, że wybierzesz kosmetyk YOPE w wersji refill i uzupełnisz butelkę. Każdy opakowanie uzupełniające to 70% plastiku mniej, a jego pojemność zastępuje dwie klasyczne butelki YOPE. Dzięki temu rozwiązaniu możesz w ciągu roku zmniejszyć ilość odpadów nawet o 50 opakowań. Dla Ciebie to dodatkowa oszczędność, a dla środowiska mniej plastiku.

Mat.prasowe

A może własny domowy Refill?

Żele pod prysznic i mydła do rąk to produkty, z których korzystają wszyscy domownicy, dlatego zazwyczaj każda rodzina potrzebuje ich więcej niż innych kosmetyków. W naszych domach równie szybko zużywane są także środki czystości: płyny do mycia naczyń czy płyny do mycia powierzchni. Takie produkty „pierwszej potrzeby” dobrze jest mieć w zapasie, bez konieczności kupowania kolejnych butelek. Domowy refill YOPE to opakowanie uzupełniające o pojemności 3 litrów, dzięki któremu tę samą butelkę po żelu lub mydle można uzupełnić nawet siedem razy! Wybierz Naturalne mydło do rąk Werbena, Naturalny żel pod prysznic Kokos i sól morska, a do tego Naturalny uniwersalny płyn antybakteryjny Rozmaryn i bergamotka oraz Naturalny płyn do naczyń Ogórek i uzupełniaj butelki, kiedy tylko tego potrzebujesz.

Mat.prasowe

Nie wyrzucaj, uzupełniaj!

Chcesz zrobić krok dalej? Zastąp plastikowe opakowanie szklaną butelkę, którą wraz z dozownikiem kupisz w butiku YOPE na ul. Mokotowskiej w Warszawie. Tutaj czekają na Ciebie stacje uzupełniające z mydłami, żelami pod prysznic i płynem do mycia naczyń. Wystarczy przyjść ze swoją butelką YOPE i napełnić ją na miejscu ponownie tym samym płynem.

Mat.prasowe

YOPE z automatu w Carrefour BIO

To nowoczesne rozwiązanie ułatwi Ci nie tylko codzienne zakupy, ale także sprawi, że w wygodny sposób ograniczysz ilość plastikowych odpadów. Automat SWAPP, wypełniony po brzegi produktami YOPE, znajdziesz w sieci Carrefour BIO na warszawskim Bemowie. Działa podobnie jak automat z kawą. Stawiasz pustą 500 ml butelkę w wyznaczonym miejscu i na ekranie urządzenia wybierasz produkt, którym chcesz ją napełnić. Płacisz, zbliżając kartę do terminala, naciskasz start i gotowe! W menu automatu dostępne są zarówno najczęściej kupowane kosmetyki YOPE, takie jak Naturalne mydło w płynie Werbena oraz Naturalny szampon do włosów Mleko owsiane, jak i nowości, np. Naturalne mydło antybakteryjne do rąk. Kupując kosmetyk bez opakowania, oszczędzasz czas, pieniądze, a także dbasz o środowisko. I to się liczy!

Materiał powstał z udziałem marki YOPE