Już w najbliższą niedzielę 8. czerwca startuje Reebok Women's Fitness Camp. Jest to impreza stworzona z myślą o kobietach, dla których fitness to styl życia i które nie lubią monotonni w swoim codziennym treningu. To pierwsza tego typu impreza w Polsce, podczas której każda entuzjastka fitnessu będzie mogła przetestować intensywne i dynamiczne treningi prowadzone przez doświadczoną kadrę trenerską.

Reklama

Znane polskie gwiazdy, zagraniczni oraz polscy trenerzy Les Mills i Reebok University, warsztaty z ekspertami, 3 strefy treningowe oraz niepowtarzalna atmosfera. Ponadto, na najwytrwalsze miłośniczki fitnessu czekają atrakcyjne nagrody – Mercedesa klasy A na rok oraz wyjazd na jeden z największych eventów fitness w Europie – Super Saturday w Sztokholmie.

Reklama

Zachęcamy do udziału!