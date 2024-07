Reebok, razem ze słynnym amerykańskim muzykiem Kendrickiem Lamarem sprowadza połączenie muzyki i butów do zupełnie nowego wymiaru. Marka i jeden z najbardziej twórczych obecnie muzyków chcą inspirować i wspierać młodych ludzi, by rozwijali się dzięki programom oferującym pozytywną alternatywę do spędzania czasu na ulicy. Wspólną idee przyświecającą marce i artyście można zobaczyć w video inaugurującym ich współpracę.

„Reebok wielokrotnie pomagał dzieciakom w odnalezieniu ich potencjału. Widziałem co marka robiła i chciałem być częścią tego, a nawet spotęgować ich działania. To takie proste. Dzieciaki, które słuchają mojej muzyki szukają inspiracji. To ważne, że kontynuuję tę ideę we wszystkim, co reprezentuję”

– mówi Lamar.

Reebok Presents Kendrick Lamar

Film został wyreżyserowany przez uznanego artystę Anthony'ego Mandlera i został nakręcony w miejscach, które mają prawdziwe znaczenie w życiu Lamara. Pamiętając o korzeniach artysty, film pokazuje dzisiejsze młode talenty z alma mater Kendricka, Centennial High School.

Młodzi ludzie pokazani w filmie mają inspirować nowe pokolenia do odnalezienia swojego głosu i dążenia do bycia najlepszym możliwym sobą. Kendrick prowadzi narrację w filmie swoim emocjonalnym utworem „Kendrick Lamar I Am” - jego osobistą odą do Compton.