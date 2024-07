Pierwsze promienie wiosennego słońca dodają nam nowej energii i chęci zmiany wyglądu. Kupujemy nowe buty, sukienki, myślimy o zmianie koloru włosów, czy fryzury… Tutaj jednak pojawia się problem – nawet najmodniejsze cięcie, czy koloryzacja zgodna z aktualnymi trendami nie będą wyglądać dobrze na zniszczonych włosach. Dlatego do wiosennych zmian warto przygotować swoje włosy.

Reklama

Więcej o najnowszych kosmetykach przeczytacie tutaj:

Zaś latem włosy narażone są na szkodliwe działanie wielu czynników zewnętrznych. Słońce, wiatr, kąpiele w słonej lub chlorowanej wodzie sprawiają, że stają się one przesuszone i matowe. Aby ich wygląd już nigdy nie budził naszych zastrzeżeń mamy dla was przegląd nowości kosmetycznych w dziedzinie pielęgnacji skóry głowy i włosów. Dlatego specjalnie dla was przygotowałyśmy przegląd nowinek ze świata pielęgnacji włosów.

Reklama

Zajrzyjcie do naszej galerii i wybierzcie produkty najlepsze dla siebie: