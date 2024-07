Majowy must-have to subiektywna lista rzeczy, które zdaniem redakcji Fleszstyle.pl warto mieć! Tym razem na naszej liście pojawił się m.in. Samsung Galaxy S6, puder brązujący Bourjois i zegarek Lacoste.

Majowe must-have według redakcji Fleszstyle.pl:

1. Puder brązujący Bourjois, cena, ok. 51 zł

Jestem uzależniona od wszystkich pudrów brązujących, rozświetlaczy i róży. Produkt marki Bourjois to kosmetyk, który powinna wypróbować każda fanka konturowania twarzy i skóry muśniętej słońcem. Jest łatwy w aplikacji i nie da się z nim przesadzić.

2. Książka Zygmunta Miłoszewskiego "Gniew", cena, ok. 29,99 zł

W ostatnim czasie prokurator Teodor Szacki jest moim ulubionym bohaterem literackim. Zygmunt Miłoszewski zabiera nas w świat doskonałego kryminału, który trzyma nas w niepewności do ostatniej chwili. Ja nie mogę się oderwać!

3. Srebrny zegarek Lacoste Tokyo, cena, ok. 555 zł

Uwielbiam proste i eleganckie rzeczy! Dlatego tak spodobał mi się zegarek marki Lacoste. Doskonale sprawdzi się w do sportowych i eleganckich stylizacji!

4. Krem do twarzy TriAcneal Avene, cena, ok. 72 zł

Moja skóra ma lepsze i gorsze dni - wiosna to zdecydowanie ten drugi okres - zaskórniki i wypryski są niestety na początku dziennym! Ostatnio w moje ręce wpadł krem marki Avene, który doskonale radzi sobie z niespodziankami na mojej skórze.

5. Złoty Samsung Galaxy S6, cena, ok. 2999 zł

Stylizacja to jedno, a modne gadżety i dodatki to drugie. Bardzo często właśnie te ostatnie tworzą charakter całej stylizacji. My w sezonie wiosna-lato 2015 stawiamy na modny smartfon Samsung Galaxy S6. Jest stylowy, praktyczny i modny! Czego chcieć więcej?

