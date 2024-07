Grudniowy must-have to subiektywna lista rzeczy, które zdaniem redakcji Fleszstyle.pl zasługują na uwagę. W tym miesiącu znalazły się na niej: słuchawki marki Samsung, trampki, kalendarz adwentowy, zestaw prezentowy i złote naklejki na paznokcie.

Grudniowy must-have według redakcji Fleszstyle.pl:

1. Słuchawki Samsung Level

Bardzo długo szukałam słuchawek, które będą spełniały swoje funkcje, ale będą również modnym dodatkiem na co dzień. Te są idealnie!

2. Szare trampki Converse

Chyba nie musimy ich nikomu przedstawiać, a każda dodatkowa para zawsze się przyda. Tym razem stawiamy na modele z delikatnym metalicznym połyskiem.

3. Kalendarz adwentowy The Body Shop

W tym roku zamiast opychać się czekoladkami poznajemy kosmetyki marki the Body Shop. Myślę, że to również doskonały pomysł na prezent. Ucieszy się z niego każda wielbicielka nowinek kosmetycznych!

4. Zestaw prezentowy Estee Lauder

Piękny, piękny i jeszcze raz piękny! Znajdziecie w nim wszystkie kosmetyki, które są niezbędne do wykonania perfekcyjnego makijażu: róż do policzków, tusz do rzęs, paletkę z cieniami do powiek, szminki i błyszczyki do ust. Czego chcieć więcej?

5. Złote naklejki na paznokcie

Zawsze marzyłam o lustrzanych naklejek na paznokcie i wreszcie udało mi się je znaleźć. Ich producentem jest marka Kiko, która dopiero debiutująca na polskim rynku. Jeszcze ciężko znaleźć ich sklep stacjonarny, ale wszystkie produkty możecie kupić w sklepie internetowym.

W naszej galerii znajdziecie nasze grudniowe must-have: