Krem do twarzy to jeden z najważniejszych kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wymagamy, żeby dobrze nawilżył skórę, pozostawił ją miękką i gładką w dotyku, ale był również dobrą podstawą do wykonania codziennego makijażu. Dlatego właśnie znalezienie idealnego produktu wcale nie jest proste.

Reklama

Przeczytajcie więcej o ulubionych perfumach redakcji

Reklama

My mamy różne doświadczenia z kremami do twarzy. Jedne produkty sprawdzały się lepiej, inne gorzej, ale w końcu większość z nas znalazła swoje ideały. Niektóre niestety nie należą do najtańszych, ale uważamy, że to jeden z kosmetyków, na którym nie powinnyśmy oszczędzać. Zgadzacie się z nami?

W galerii znajdziecie ulubione kremy do twarzy redakcji Fleszstyle.pl: