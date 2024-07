Jesteśmy w stanie zaryzykować stwierdzenie, że każda z was ma w swojej kosmetyczne, chociaż jeden tusz do rzęs. Mylimy się? Przecież to jeden z najczęściej kupowanych kosmetyków. Jednak co za tym idzie wybór tych produktów jest tak duży, że często trudno trafić na tusz idealny. Dlatego postanowiłyśmy stworzyć subiektywna listę najlepszych maskar - mamy nadzieję, że choć trochę pomoże wam znaleźć tą jedyną.

Na nasze liście znalazły się produkty rożnych marek, których cena również bardzo cię różni - najtańszy kosztuje ok. 17 zł, najdroższy ok. 170 zł. Jednak uważamy, że w przypadku tuszu do rzęs ich wartość nie jest żadnym wyznacznikiem. Jest wiele, bardzo drogich produktów, których jakość i działanie pozostawia wiele do życzenia. Mimo wszystko najlepiej słuchać opinii znajomych, koleżanek, mam, sióstr i przyjaciółek.

W naszej galerii znajdziecie wszystkie wybrane przez nas maskary: