Wiele z was nie uważa tego kosmetyku za produkt pierwszej potrzeby. My jednak namawiamy, żeby róż do policzków znalazł się w waszej podręcznej kosmetyczce. Gwarantujemy, że nie będziecie mogły bez niego żyć! Rozświetla, modeluje i dodaje młodzieńczego blasku. Do tego wszystkiego sprawia, że skóra wygląda na bardziej wypoczętą. Jak go nie kochać?

Jednak znalezienie kosmetyku idealnego nie jest proste! Dlatego przygotowałyśmy dla was zestawienie naszych ulubionych róży do policzków. Znajdziecie w nim same produkty w kamieniu, bo naszym zdaniem są najłatwiejsze w aplikacji i odpowiednie do każdego rodzaju skóry.

Wśród naszych faworytów znalazło kilka produktów z wyższej półki (Guerline, Givenchy, Bobbi Brown i Benefit) oraz te w bardziej przystępnych cenach (Bourjois, It's skin - nasze ostatnie odkrycie, Artdeco, Max Factor czy NYX).

W galerii znajdziecie nasze ulubione róże do policzków: