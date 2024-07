Zazwyczaj zaczynamy odnawiać skórę dopiero po lecie, tracąc na to wiele czasu i energii. Tak naprawdę wtedy jest już jednak za późno. Podrażnienia, które słońce powoduje w melanocytach i odpornościowych komórkach skóry doprowadzają do powstania plam na cerze. Skóra staje się odwodniona, a warstwa lipidowa uszkodzona. Z powodu braku kolagenu powstają natomiast nowe zmarszczki.

Naturalnie, żadna z nas nie chciałaby się zamknąć w domu i rezygnować w sezonie letnim z wyjazdu nad morze lub spacerów na świeżym powietrzu. Musimy jednak zatroszczyć się o naszą skórę, by się nie starzała, jednocześnie ją wzmacniając. Nie czekajmy na jesień – odnawiajmy i pielęgnujmy skórę po opalaniu codziennie!

Na co właściwie narażamy się podczas opalania? Pierwszą barierę ochronną skóry przed promieniowaniem słonecznym stanowi warstwa rogowa, w skład której wchodzi bariera lipidowa. Pod wpływem promieni UV warstwa rogowa, składająca się z martwych naskórków, pogrubia się, by ochronić naszą skórę. W tym przypadku żywe komórki stopniowo zamieniają się w martwe, co poważnie wpływa na skład warstwy lipidowej. Rośnie parowanie wody ze skóry, które latem zawsze mocno nam doskwiera.

