Bath & Body Works - BALI MANGO

już niedługo wakacje! Słoneczne plaże, urokliwe miasteczka, piękne krajobrazy i słodkie leniuchowanie. Jednak wakacje to także pakowanie…

niestety walizki z roku na rok wydają się być coraz mniejsze. Kosmetyczka to zawsze najcięższy element bagażu, a przecież wszystko wydaje się być

potrzebne. By odjąć kilka kilogramów, ale nie zmniejszyć wyboru kosmetyków Bath & Body Works przygotowało całe mnóstwo kosmetyków dostępnych w travel size.