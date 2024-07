Nikt chyba nie ma wątpliwości, że burgund jest absolutnym numer 1. tego sezonu. Ulica szybko przejęła je, wzorując się na wybiegach znanych projektantów. Oczywiście światowe gwiazdy, takie jak ikona stylu Tilda Swinton, również nie pozostały w tyle i chętnie wybierają winny odcień czerwieni.

Podążając za trendami postanowiliśmy zrobić zestawienie 10 najgorętszych burgundowych hitów na jesień 2012, wśród których znalazły się m. in. skórzane botki, aksamitna marynarka, rozkloszowana sukienka, ołówkowa spódnica, przylegające body oraz top z napisem. Jeśli jesteście ciekawe co jeszcze wybraliśmy, zajrzyjcie do naszej galerii.

A wy macie już coś w tym kolorze?

Tak prezentuje się redakcyjne Top 10 burgundowych hitów na jesień 2012: