O udziale w tym wydarzeniu marzy chyba każdy pasjonat motoryzacji! Podczas eventu BMW BASIC SAFETY TRAINING marka BMW stworzyła nam niepowtarzalną okazję do przejażdżki najnowszymi modelami, a do tego mogliśmy podszkolić swoje umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i dynamiki jazdy. Czy udało nam się nauczyć, jak reagować na niespodziewane sytuacje podczas jazdy i jak skutecznie sprostać każdemu wyzwaniu na drodze? Przekonajcie się!

Szkolenie BMW Basic Safety Training - nasze wrażenia

Trening doskonalenia techniki jazdy skierowany jest zarówno do początkujących, jak i do doświadczonych kierowców. Program szkolenia zawiera elementy związane z bezpieczeństwem oraz opanowaniem samochodu w niemal każdej sytuacji na drodze!

Jeśli którykolwiek z uczestników tego spotkania przed rozpoczęciem ćwiczeń myślał, że jest doskonałym kierowcą, to po kilku godzinach pozbywał się tego przekonania. Szkolenie BMW BASIC SAFETY TRAINING, organizowane na Torze Modlin w ramach BMW Driving Experience każdemu z nas uświadomiło, że możemy jeździć lepiej i bezpieczniej - mówi Artur Grabarczyk, sekretarz redakcji Party i nasz ekspert w dziedzinie motoryzacji.

Szkolenie zaczęło się od pozornie banalnej rzeczy – zaprezentowania, jak powinna wyglądać prawidłowa pozycja za kierownicą. Jak się później okazało, nie była to wcale łatwa sprawa. Do tego, odległość ciała od kierownicy, czy położenie oparcia fotela także sprawiły nam niemałe problemy, a przecież mają ogromny wpływ na prawidłowe wykonywanie manewrów w sytuacjach ekstremalnych. Największe emocje wywołały jednak kolejne elementy tego wyjątkowego spotkania.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik ćwiczył hamowanie awaryjne, nagłą zmianę pasa ruchu, ominięcie przeszkody, opanowanie podsterowności, opanowanie auta w poślizgu tylnej osi. Wszystkie te manewry ćwiczone były przy niskich prędkościach, maksimum 70 na godzinę, a i tak każdy uczestnik przekonał się, że w sytuacji ekstremalnej bez właściwej reakcji i umiejętności kierowcy nawet 50 km/h jest prędkością niebezpieczną.

Dzięki szerokiemu przedstawieniu metod bezpiecznej jazdy ćwiczenia uświadomiły, że żadne systemy nie uchronią auta przed kolizją, jeśli zabraknie szybkiego i właściwego zachowania kierowcy.

Instruktorzy Akademii Jazdy BMW omówili też techniki skrętu, uczyli, jak prawidłowo dobierać toru jazdy i jak obserwować drogę według zasady „LINE OF VISION”. Co ważne, w szkoleniu wykorzystywane są wyłącznie najnowsze modele BMW, a więc auta naszpikowane licznymi nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy. Jednym z nich jest nowe BMW serii 3, w którym szczególny nacisk położono na doskonałe właściwości jezdne, z których znane są samochody marki. Co więcej, seria 3 oferuje szeroki wachlarz systemów asystujących kierowcy oraz innowacyjne technologie, m.in. BMW Digital Key. Inteligentny asystent osobisty BMW reaguje na hasło „Hej, BMW” i komendy głosowe. Uczy się także nawyków kierowcy i jest w stanie stosować je w odpowiednim kontekście. BMW Live Cockpit daje możliwość daleko idącej personalizacji ustawień samochodu, w tym tego, co wyświetlane na poszczególnych ekranach. Wszystko po to, aby korzystanie z funkcji było jeszcze bardziej wygodne i szybkie, a kierowca pozostał maksymalnie skupiony na drodze.

Dwa poziomy szkoleń BMW Driving Experience

Najlepsze w szkoleniach BMW Driving Experience jest to, że odbywają się na różnych torach, w przeróżnych zakątkach Polski – od najbardziej nowoczesnego w kraju toru Silesia Ring w Kamieniu Śląski przez Bednary Driving City w Bednarach koło Poznania, aż po Tor Modlin pod Warszawą. Uczestnicy mają do wyboru cztery rodzaje treningów. Dwa poziomy szkoleń skupiają się na doskonaleniu technik jazdy w zakresie bezpieczeństwa. Natomiast dla amatorów mocniejszych wrażeń przewidziano dwa poziomy treningów na najmocniejszych modelach w stajni marki - BMW M! Dzięki temu możemy doskonalić umiejętności jazdy na torze pod okiem ekspertów i wykorzystanie pełnego potencjału sportowych modeli w kontrolowanych warunkach.

Jazda ekstremalna podczas szkolenia BMW Driving Experience.

Podaruj niezapomniane wrażenia!

Szkolenie BMW Driving Experience to doskonały pomysł na prezent dla fanów motoryzacji. Podaruj więc niezapomniane wrażenia bliskiemu mężczyźnie - partnerowi, mężowi czy ukochanemu tacie. Dzień Ojca to fantastyczna okazja na to, aby dzielić się wyjątkowymi emocjami.

Więcej szczegółów na bmw-drivingexperience.pl

