Już dziś w Polsacie nowy odcinek programu „Must Be The Music”. A w nim kolejny raz uczestnicy stoczą zaciętą walkę o przepustkę do dalszego etapu. Wśród nich będzie też raper Łukasz. Okazuje się, że jego występ nie będzie muzycznym debiutem, ponieważ na rynku muzycznym działa już od kilku lat.

„Starszy” Ryś, bo taki ma pseudonim artystyczny, w środowisku muzycznym nie jest anonimowy. Na YouTubie można znaleźć kilka jego utworów, a jeden z nich „Nasze bloki” mają w sumie ponad 4,5 mln wyświetleń. To właśnie ten hit zaprezentował podczas swojego występu. Do talent show przyszedł, aby pokazać się szerszej widowni. Gołym okiem widać, że jego żywiołem jest rap i hip-hop. Czy jego występ przypadnie do gustu jurorom?



O tym przekonacie się już za kilka godzin, oglądając „Must Be The Music”.