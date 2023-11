Od lat trwa moda na zdrowy i aktywny tryb życia, którego prekursorkami w Polsce bez wątpienia są najpopularniejsze trenerki, w tym przede wszystkim Ewa Chodakowska oraz Anna Lewandowska. To właśnie one na masową skalę zaczęły zachęcać Polki do zmiany swoich nawyków żywieniowych i treningów. Dzięki nim, a także ich motywacjom i wsparciu, wiele kobiet odzyskało sprawne ciała i zdrowie, a także zmieniło wiele innych rzeczy w swoim życiu.

Obie panie znalazły się w rankingu autorytetów w kwestii zdrowia. Przy czym to Ewa Chodakowska jest na samym szczycie listy, wymieniana... na równi z lekarzami! Szczegóły poniżej!

Ewa Chodakowska autorytetem w kwestii zdrowia

Osoby, biorące udział w ankiecie HealthWave, musiały odpowiedzieć na pytanie, jaki jest ich największy autorytet w kwestii zdrowia i na pierwszym miejscu, obok lekarza, znalazła się Ewa Chodakowska, zdobywając 7 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Anna Lewandowska z 4 proc. głosów. Następnie była mama (3 proc.), dietetyk (3 proc.) oraz żona (2 proc.).

Ewa Chodakowska nie kryje swojej radości z wyników badań i na Instagramie napisała:

„Jako swój największy autorytet w kwestiach zdrowotnych równie często co lekarza ankietowani wymieniają Ewę Chodakowską - pokazuje badanie HealthWave zrealizowane przez agencję Wavemaker (GroupM).” ???????????????????????? Dziękuje za zaufanie ❤️ Odpowiedzialność nadaje wszystkiemu sens ???????? Nie pozostaje mi nic innego, jak zakasać rękawy pod same pachy ❣️❣️❣️CZUJE MOC ????????????

Gratulujemy! A wy zgadzacie się z wynikami?

Ewa Chodakowska od dawna jest wzorem do naśladowania dla tysięcy Polek i - jak się okazuje - również autorytetem w kwestii zdrowia:

