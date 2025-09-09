9 września 2025 roku Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, pojawił się publicznie w zupełnie nowym wydaniu. Zaskoczył swoich obserwatorów nowym wizerunkiem – zapuścił wąsa, którego wcześniej nie nosił. Zmiana została zaprezentowana podczas Święta Straży Miejskiej, gdzie Trzaskowski podkreślił wagę bezpieczeństwa w stolicy. Choć jego przemówienie miało oficjalny charakter, największą uwagę przyciągnął właśnie nowy element wyglądu.

Reklama

Internet reaguje na metamorfozę Rafała Trzaskowskiego

Prezydent od dłuższego czasu jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje swoją pracę, inicjatywy i codzienne obowiązki. Tym razem jednak post zdecydowanie wybijał się spośród innych – właśnie ze względu na metamorfozę.

Nowy wizerunek Rafała Trzaskowskiego natychmiast wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci nie pozostali obojętni. Opinie były bardzo podzielone.

Wśród pozytywnych reakcji pojawiły się takie wpisy, jak:

Ale piękny wąs! Idzie zmiana wizerunku

Cóż za dorodny wąs

No, no, zmiana na plus

Wiele osób zauważyło, że nowy wygląd dodaje prezydentowi powagi i charyzmy.

Z drugiej strony, nie brakowało również głosów krytycznych. Niektórzy komentowali:

Cóż to za wąsik? Kompletnie nie pasuje

Nie jestem przekonany do tej zmiany w wyglądzie

Nowy styl Rafała Trzaskowskiego wywołał więc mieszane uczucia – od zachwytu po zaskoczenie i dezaprobatę. Dyskusja trwa, a zdjęcia prezydenta z wąsem nadal krążą po sieci, wywołując coraz to nowe reakcje.

Zobacz także: Michał Bajor nie wytrzymał i wyjawił TO po śmierci Katarzyny Stoparczyk. Jego słowa wywołały poruszenie w sieci

Prezydent Warszawy i jego życie prywatne – co zdradziła Małgorzata Trzaskowska?

W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Fakt”, Małgorzata Trzaskowska – żona prezydenta Warszawy – opowiedziała o ich codziennym życiu prywatnym. Zdradziła, że wspólnie z mężem cenią sobie spokojne poranki i późne, rodzinne śniadania.

Małgorzata Trzaskowska wspomniała także o spacerach, wycieczkach rowerowych i wspólnym spędzaniu czasu w domu. Wieczory często spędzają razem z przyjaciółmi, gotując i rozmawiając.

Lubimy spędzić długi, spokojny poranek razem, najlepiej z późnym, rodzinnym śniadaniem. W ciągu dnia lubimy spacery, rowery albo po prostu spokojny czas w domu. (...) Jeśli mamy czas wolny, to wieczory często spędzamy z przyjaciółmi, wspólnie gotując

Rafał Trzaskowski w kuchni – kulinarne oblicze polityka

Małgorzata Trzaskowska w rozmowie z „Faktem” opowiedziała również o kulinarnych talentach męża. Okazuje się, że Rafał Trzaskowski świetnie odnajduje się w kuchni i lubi eksperymentować z przepisami.

Mąż jest kreatorem w kuchni, lubi odkrywać nowe smaki, dodawać zaskakujące składniki i modyfikować przepisy. Uwielbiam wiele dań, które przygotowuje (...). Rafał ma wyjątkowy kulinarny talent

Zarówno metamorfoza, jak i ujawnione szczegóły z życia prywatnego Rafała Trzaskowskiego rzucają nowe światło na jego postać. Choć jego zmiana wyglądu wywołała burzę w internecie, to nie da się ukryć, że Trzaskowski pozostaje jednym z najbardziej aktywnych i komentowanych polityków w Polsce.

Rafał Trzaskowski nie do poznania, fot. Filip Naumienko/REPORTER

Reklama

Zobacz także: Zdjęcia, które miały zostać ukryte. Andrzej Duda w roli, jakiej nikt się nie spodziewał