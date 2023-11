Rafał Mroczek od lat związany jest z Joanna Skrzyszewską. Para spotyka się od 13 lat, a w 2016 roku zaręczyła się ze sobą. Kilka miesięcy później na świat przyszła córka Rafała i Joanny, Zofia. Wydawało się, że aktor i jego ukochana tworzą wyjątkowo zgraną parę, której udaje się unikać większych kryzysów. Teraz okazuje się, że jednak nie jest tak do końca. Serwis Pudelek poinformował właśnie, że Rafał i Joanna rozstali się!

Rafał Mroczek i Joanna Krzyszewska ponoć rozstali się już jakiś czas temu, a ma o tym świadczyć fakt, że para spędza wakacje osobno. Joanna wyjechała z córką do Turcji, a Rafał Mroczek przebywa w Indiach. Jakby tego było mało, na profilach pary na Instagramie nie ma ich żadnych wspólnych, rodzinnch zdjęć!

Pudelek.pl skontaktował się z Rafałem Mroczkiem, by potwierdzić doniesienia. Aktor nie chciał jednak komentować swojego prywatnego życia i odnisół się jedynie do wiadomości na temat swojego wakacyjnego wyjazdu.

Drogi panie, jeśli zasugerował się pan moją podróżą do Indii, to jest to akcja, w którą się włączyłem. Tyle teraz mogę powiedzieć - powiedział Rafał Mroczek.