Pod koniec marca Rafał Maślak po raz pierwszy został ojcem. Mister Polski 2014 doczekał się synka, który otrzymał na imię Maksymilian. Chłopiec ma już ponad pół roku i zaczyna powoli gaworzyć. Rafał nagrał synka, jak ten próbuje powiedzieć "tato". Nie spodziewał się, że Maks spełni jego prośbę i po raz pierwszy zwróci się tak do niego. Zobaczcie, jak zareagował Rafał Maślak. To wideo jest hitem! ;)

Synek Rafała Maślaka mówi "tato"

W przeciwieństwie do innych gwiazd Rafał Maślak i jego żona Kamila pokazują twarz dziecka w sieci. Dumni rodzice często publikują zdjęcia Maksa na Instagramie. Nie widzą w tym nic złego, a my tym bardziej, bo możemy przez to podglądać, jak szybko rośnie chłopiec!

Rafał Maślak nie unika obowiązków przy niemowlęciu. Ostatnio, gdy kąpał dziecko, udało mu się uchwycić moment, gdy chłopiec próbuje powiedzieć do niego "tato". Mister bardzo wzruszył się tą chwilą. Pochwalił się nią w mediach społecznościowych.

Powiedział! Pierwszy raz! Powiedział TATO ???? - pochwalił się dumny tata w sieci.

Internauci są zachwyceni malutkim niemowlęciem. Pod wideo nie brakowało miłych komentarzy.

- Cudowny i uroczy chłopczyk ???? - Mega ???? takie proste, a jaka duma ???? gratulacje ???? - Panie Rafale ślicznego ma Pan synka. Gratulacje - Haha, później będzie biegać i krzyczeć tato, tato, tato. Moj synek ostatnio powiedział do mnie kocham, wspaniałe uczucie, nawet lepsze niz, gdy pierwszy raz powiedział mama. U nas pierwsze słowo było baba ???? - pisali fani w komentarzach.

Zobaczcie urocze wideo, którym podzielił się Rafał z fanami. Aż ciężko nie uronić przy tym łzy! Zgadzacie się?

Maks pierwszy raz powiedział "tato"

Rafał Maślak tuli synka. Widać, że łączy ich niesamowita więź