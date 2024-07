Rafał Maślak i Rafał Jonkisz nigdy nie traktowali się jak konkurenci. Mimo że ten drugi zastąpił pierwszego "na tronie" Mistera Polski, imiennicy zawsze mogli na siebie liczyć. Kolejnym dowodem na braterską więź między nimi jest wsparcie Rafala Maślaka dla młodszego kolegi tuż przed stresującym dla niego pierwszym odcinkiem show "Taniec z Gwiazdami":

Ja go rozumiem. On ma podobną historię jak ja. Też wygrał Mistera i zaraz nagle życie zmieniło się totalnie o 180 stopni. I też tak szybko jak ja poszedł do "Tańca z Gwiazdami", więc kompletnie go rozumiem. Zawsze ma u mnie wsparcie.