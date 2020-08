Rafał i Gabriel, których mogliśmy oglądać w poprzednich sezonach "Królowych życia", niestety nie pojawią się w nowej edycji show. Fani nie kryją rozgoryczenia, że nie zobaczą tej uroczej pary, która dostarczała widzom ogromnej rozrywki. Kto zatem pojawi się w nowym sezonie kultowego programu TTV? Zobaczcie!

Rafała i Gabriela widzowie pokochali dzięki programowi "Królowe życia". Ich perypetie śledzą tysiące fanów, którzy bardzo im dopingują. Jednak ostatnio wielbiciele tej pary bardzo zaniepokoili się na wieść o poważnym kryzysie w ich związku! Pojawiły się nawet plotki, że panowie rozstali się po prawie 20 latach! Na szczęście już teraz wiadomo, że pomiędzy tą dwójką jest wszystko w porządku i Rafał dalej jest z Gabrielem.

Niestety fani tej pary znów są zasmuceni, tym razem z innego powodu. Okazało się, że panowie nie wystąpią w najnowszej edycji "Królowych życia". Na oficjalnym Instagramie telewizji TTV pojawiły się zdjęcia, na których możemy zobaczyć uczestników najnowszego sezonu tego programu. Zabrakło na nich Rafała i Gabriela.

Stacja TTV odpowiedziała na pytanie internautki.

Nie doszliśmy do porozumienia w tym sezonie, ale nie wykluczamy powrotu Rafała i Gabriela w kolejnych odsłonach „Królowych życia”. - wyjawiła stacja TTV.

Na reakcję rozgoryczonych fanów, nie trzeba było długo czekać. Wielbiciele show nie ukrywają, że ich zdaniem program "Królowe życia" bez Rafała i Gabriela nie będzie już taki sam...

- byli mega sympatyczni i lubiłam ich oglądać na równi z Dagmarą ;//

- wielka szkoda 😭😭😭😭

- Nie ma Gabriela i Rafała ?????? No ludzie nie róbcie sobie jaj bez nich to nie będzie to samo

- Ja chcę Gabriela i Rafała!!! Bez nich to nie ten sam program. Powinno ich być tyle samo co Dagmary. Byli od początku jak ona w programie a ciągle gorzej traktowani. Ostatnio nawet w kilku odcinkach chłopaków nie było w ogóle. Masakra!!!! Tego sezonu ani mi się nie chce oglądać 😥😥😥😰😰😰

- Okropna zmiana, Rafał i Gabriel to była para - piszą fani.