Świąteczna atmosfera zawitała w Radiu Zet. Dziennikarze dali się ponieść świątecznej atmosferze!

Reklama

Specjalnie dla słuchaczy dziennikarze Zetki zaśpiewali polską kolędę w stylu gospel.

W nagraniu udział wzięli m.in.: Monika Olejnik w rogach renifera, Szymon Majewski jako... choinka, Rafała Bryndal w trendy sweterku z bałwanem, Kamil Nosel jako święty Mikołaj, Marzena Chełminiak - Pani Mikołajowa i Marek Starybrat.

Śpiewać każdy może

Dziennikarzy Zetki wsparł chór Tabb&Sound'N'Grace. Co z tego wszystkiego wyszło możecie zobaczyć i ocenić już dzisiaj.

Jak zapewniają dziennikarze, śpiewać już więcej w te Święta nie będą, a tych, którzy chcą posłuchać największych świątecznych przebojów odsyłają do Radia ZET Gold, które od dziś aż do 26 grudnia gra wyłącznie w świątecznym klimacie.

Reklama

Koniecznie obejrzyjcie video z nagrania!