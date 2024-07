1 z 10

Radek Majdan nie jest już tylko dyrektorem marketingu Polonii Warszawa, ale też rezerwowym bramkarzem klubu. 43-letni piłkarz dostał propozycję powrotu do gry i skorzystał z niej!

“Zawsze najlepiej czułem się na boisku. Teraz po 5 latach przerwy wracam do gry”, mówił w “Dzień dobry TVN” Radek Majdan.

Zanim Radek Majdan podjął decyzję o powrocie do gry na boisku, rozmawiał ze swoją ukochaną Małgorzatą Rozenek. Co na to gwiazda TVN? "Stwierdziła, że to dobry pomysł”, zdradził Radek. Piłkarz już trenuje z kolegami z klubu Polonia Warszawa, z którym związany jest od lat - najpierw jako piłkarz, później jako dyrektor marketingu. Teraz pełni podwójną funkcję :-) Zobaczcie zdjęcia z treningu Radka na stadionie Polonii Warszawa!