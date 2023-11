1 z 5

Anna Lewandowska znów pokazała fajny ciuch! Od dłuższego już czasu trenerka nie tylko inspiruje oraz motywuje do ćwiczeń i zdrowego stylu życia, ale także wyznacza modowe trendy. Każda jej stylizacja budzi ogromne emocje wśród internautek i w ogóle nas to nie dziwi. Tym razem Anna Lewandowska pokazała się w oversize'owej kurtce khaki i fanki natychmiast zaczęły ją pytać, gdzie ją kupiła. My już wiemy! Odpowiedź znajdzicie na kolejnych stronach galerii.

Na jesień przyda Ci się ciepła kurtka. Wejdź na Modago.pl i zobacz kurtki jesienne damskie.

Zobacz: Pocałunki na feriach! Zobacz, jak Lewandowscy spędzają z córką czas w Austrii