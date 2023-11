Choć jesienny sezon w polskiej telewizji jeszcze nie wystartował, jedna z propozycji TVN-u już jest mocno krytykowana. Mowa o nowej produkcji stacji - "Wracajcie skąd przyszliście", w której w roli gospodarza zobaczymy Piotra Kraśko.

Jesienna konferencja ramówkowa TVN, która odbyła się w miniony czwartek, zapewniła nam sporo emocji. Edward Miszczak przedstawił ofertę programową na najbliższy sezon. Oprócz sprawdzonych formatów takich jak, "Top Model", czy "Mam Talent", pojawi się kilka nowości.

Od września na antenie TVN-u będziemy mogli obejrzeć zupełnie nową produkcję, program "Wracajcie skąd przyszliście". Prowadzącym został dziennikarz, który jest chyba najmłodszym pracownikiem pod względem długości stażu w stacji - Piotr Kraśko. Miszczak zaufał mu i jak brzmi zapowiedź, będzie on "podążał śladami uchodźców".

Choć większej publiczności nie dane było zobaczyć nawet jednego odcinka, program już jest mocno krytykowany:

To co mnie wkurza, to nie sam program, bo z racji znajomości oferty światowych telewizji i jako takiego rozeznania w gustach widzów nie ma prawa. Rusza mnie za to pieprzenie autorów i dyrektora Miszczaka o ideach i mydlenie oczu bzdurami o naprawianiu świata. Wywołuje to u mnie wymioty. Kur...de! Przecież to zwyczajna, komercyjna, celebrycka wycieczka. Jaką wy kur... możecie pokazać prawdę idąc tam z kamerami? Pieprzycie po prostu. I to z pełną świadomością tego, że pieprzycie. A możecie sobie na to pozwolić, bo wiecie, nauczyliście się już, że na końcu zostają tylko słowa i bardzo mgliste wspomnienie - pisze Wojciech Krzyżaniak, ekspert ds. mediów.